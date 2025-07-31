DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, babasıyla birlikte gittiği camide akşam namazını kılarken secdede uyuyakaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Sultan Şeyh Musa Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazından önce babasıyla birlikte camiye gelen 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, cemaatle birlikte saf tutarak namaza durdu. Muhammed Furkan, secde sırasında uyuyakaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Muhammed Furkan'ın secdede uyuduğu, babasının da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek uyandırmaya çalıştığı ardından kucağına alarak camiden ayrıldığı anlar yer aldı.
Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Namazda Uyuyan Çocuk - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?