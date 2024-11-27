Namibya'da Genel Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Namibya'da Genel Seçim Heyecanı

Namibya'da halk, cumhurbaşkanı ve Ulusal Meclis üyeleri için sandığa gitti. 15 aday yarışıyor.

27.11.2024 14:49
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CAPE Güney Afrika ülkesi Namibya'da halk, cumhurbaşkanı ve Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti.

Yaklaşık 1,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Namibya'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 21.00'e kadar devam edecek.

Namibya'nın bağımsızlığını kazandığı 1990'dan bu yana 7'ncisi yapılan genel seçimde, cumhurbaşkanı ve 104 sandalyeli Ulusal Meclis'in 96 üyesi belirlenecek.

Ulusal Meclis'in 8 üyesi ise daha sonra cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarının, oy verme işleminin sona erdiği 21.00'den sonra kademeli olarak açıklanması bekleniyor.

Kazanırsa ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı

İki tur şeklinde düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde 15 aday yarışıyor.

Ülkede 34 yıldır iktidardaki Güney Batı Afrika Halkları Örgütünün (SWAPO) adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah, kazanması durumunda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

Ndaitwah'ın rakipleri arasında, ana muhalefet partisi Popüler Demokrat Hareketi (PDM) adayı McHenry Venaani ile Değişim için Bağımsız Vatanseverler (IPC) partisi adayı Panduleni Itula öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Politika, Namibya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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