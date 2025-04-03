Namibya ve Rusya'dan Nükleer Enerji İşbirliği

CAPE Afrika'nın en büyük uranyum üreticilerinden Namibya, nükleer enerji santrali kurmak için Rusya ile işbirliği yapmak istiyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev, Namibya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Windhoek'te Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah tarafından kabul edildi.

Namibya Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Alfredo Hengari, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, bu görüşmede enerji ve ticaret alanlarında ikili işbirliği meselelerinin masaya yatırıldığını belirtti.

Hengari, Rusya ile özellikle enerji alanında daha güçlü işbirliğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Namibya, uranyum açısından zengin bir ülke ve Rusya da nükleer enerji sektöründe önemli bir oyuncu." dedi.

Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah'ın bu görüşmede, uranyumun işlenmeden ihraç edilmesinin iyi bir ekonomik politika olmadığına işaret ettiğini kaydeden Hengari, Trutnev'in de bu görüşe katıldığını ve işbirliğine açık olduklarını vurguladığını aktardı.

Gelecekte kıtanın önde gelen petrol üreticilerinden biri olacağı öngörülüyor

Namibya, halihazırda Afrika'nın en büyük uranyum üreticilerinden olma özelliği taşıyor.

Ülkenin Atlas Okyanusu kıyılarında petrol rezervlerinin keşfedilmesinin ardından Namibya'nın gelecekte kıtanın önde gelen petrol üreticilerinden biri haline geleceği öngörülüyor.

Öte yandan, geçen yıl düzenlenen genel seçimde ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen Nandi-Ndaitwah'ın, dış politikada Batılı ülkelere karşı Çin ve Rusya ile yakınlaşma arayışında olduğu gözleniyor.

Eski bir Alman sömürgesi olan Namibya, geçen yıl Almanya, ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye vize zorunluluğu getirmişti.