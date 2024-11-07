Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor

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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma bugün görülecek. Narin'in aile üyelerinin de aralarında olduğu tutuklulardan 4'ü yargılanmak, 8'i de tanık olarak dinlemek üzere toplam 12 tutuklu sanık yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek duruşma için, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile soruşturma kapsamında diğer tutuklu 8 kişi ise tanık olarak dinlenmek üzere tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Çok sayıda zırhlı araç eşliğinde saat 07.00 sıralarında adliyeye getirilen sanıklar, saat 09.00'da hakim karşısına çıkarılacak.