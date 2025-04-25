ARA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına 30 dakika ara verildi. Aranın ardından tanıkların dinlenilmesine devam edilecek.
Son Dakika › Güncel › Narin Güran Cinayeti Davasında Ara Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?