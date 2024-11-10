Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

10.11.2024 02:46
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3. gününde, son olarak tutuklu sanık ağabey Enes Güran, savunma yaptı.

Diyarbakır Barosu avukatlarının ifadelerinde çelişki bulunduğunu iddia eden Güran gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Kardeşinin cesedi bulunduğunda mahalledeki camide olduğunu ve bulunduğu söylendiğinde buna inanamadığını savunan Enes Güran, "Salim Güran değil Nevzat Bahtiyar değil kralları da gelse benim evimden bacımı alamazlar. Beni gerekirse yıllarca cezaevine atın, ailemle görüştürmeyin ama beni Narin'imle suçlamayın. Ben sırf Narin'im için ağlıyorum. Kardeşimin katilini arıyorum. Benim, annemin ve Salim'in suçu varsa ceza versinler. Kimin bilgisi varsa, suçluysa Allah bin defa cezasını versin." ifadelerini kullandı.

Bu sırada baba Arif Güran, "Allah hakkınızı bırakmasın, Allah'a havale ediyorum." diyerek, duruşma salonundan ayrıldı.

Enes Güran'ın avukatı da dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen tüm detayların yayınlandığını savundu.

Cinayetin yeri, tarihi ve saatinin henüz net olmadığını düşündüğünü belirten Güran'ın avukatı, şunları kaydetti:

"İddianame kamuoyu baskısından acele bir şekilde hazırlandı. Cinayetin aile konutunda işlendiğine ilişkin daraltılmış baz kayıtlarıyla Enes'in konutta bulunduğu ve Narin'in ölümüne iştirakte yer aldığı belirtiliyor. Enes'in gün içindeki hareketlerinden dolayı bu sadece kuşkudan ibarettir. Enes'in bu cinayeti işlediğini bu delillerle kanıtlamak mümkün değil. Toplanan onlarca kamera görüntüsü içerisinde Enes'in Narin'i öldürdüğüne dair bir tespit yoktur. Önümüze konulan bazı evrakları, maddi delil olarak kabul etmiyoruz. Biz hala başka görüntülerin olduğunu düşünüyoruz.

Nevzat Bahtiyar çok soğukkanlı. 3 gündür gözlemliyorum. Bu adam ya kaderine razı olmuş ya da içinden bize gülüyordur. İddia makamının Enes'in tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasına iştirak etmiyorum. Müvekkilim Enes Güran hakkında tahliye ve adli kontrol talep ediyorum."

Sanıklar ve avukatlarının savunmaları sonrası duruşmaya bir süre ara verildi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, müşteki Arif Güran ve vekili, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine, mahkemeye gönderilen Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin dosyaya eklenmesine, tutuklu şüpheli R.A'nın tanık olarak dinlenilmesi talebinin kabulüne, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayanlardan hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına karar verdi.

Heyet, kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi - Son Dakika

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