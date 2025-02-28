Narin Güran Cinayetinde Dava Birleşti

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında açılan davalarda dosyalar birleşti. Sanıklar, 14 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.

Merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuklardan oluşan 15 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi, her iki dosyanın birleştirilmesi için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu kabul eden mahkeme, 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile suça sürülmüş 3 çocuğun dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Kararda, duruşmanın 14 Nisan günü Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği belirtilerek, "Yapılan incelemede, mahkemenize ait 2025/84 esas sayılı dosya ile mahkememizin 2025/112 esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından birleştirmeye muvafakat verilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.