Narin Güran Cinayetinde Yargılama Başladı - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde Yargılama Başladı

Narin Güran Cinayetinde Yargılama Başladı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 sanığın 'suçlu kayırma' davası başladı.

02.05.2025 09:59
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması başladı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

15 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 2 AYRI İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

17'nci Asliye Mahkemesi'nde 14 Nisan'da görülen davanın ilk duruşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları da davaya müdahil oldu.

SAVCI, SANIKLAR HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

25 Nisan'da görülen 2'nci duruşmada 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli toplam 7 kişi tanık olarak dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talep etti. Tanık beyanları ile sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. Duruşmanın ardından savcı, sanıklarla ilgili esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, mütalaada 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tutuklu 6 sanık, davanın bugün görülen 3'üncü duruşması için güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirildi. 15 sanığın yargılanması, 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Kaynak: DHA

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