Narin Güran Cinayetinde Yeni Gözaltılar

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Narin'in tutuklu amcasının eşi, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi de, cuma günü gözaltına alındı. Dün istenilen ek gözaltı süresinin bu akşam saatlerinde dolması üzerine yenge, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Narin'in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, bugün gözaltına alınan ve Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ile Ş.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.