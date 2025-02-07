Narlıdere Belediyesi'nden Öz-Şefkat Semineri - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi'nden Öz-Şefkat Semineri

Narlıdere Belediyesi, vatandaşların mental sağlığını güçlendirmek amacıyla 11 Şubat'ta 'Öz-Şefkat' semineri düzenleyecek. Uzmanlar tarafından stres ve kaygı yönetimi ile öz şefkat konularında bilgiler verilecek.

07.02.2025 11:41
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, vatandaşların mental sağlığını güçlendirmek ve kendilerine karşı daha anlayışlı olmalarını sağlamak amacıyla "Öz-Şefkat" semineri düzenleyecek.

Narlıdere Belediyesi, özellikle son yıllarda hem Türkiye hem de dünyada popüler olan Öz - Şefkat eğitimlerine yönelik seminer düzenleyecek.

Uzman psikolojik danışman Figen Aslan ve psikolojik danışman Simge Seyhan katılımıyla 11 Şubat Salı günü saat 14.00'te Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek seminerde, "Öz-Şefkat" kavramının ruh sağlığını güçlendiren yönleri ve zor zamanlarda bireylerin kendilerine destek olması için yapması gerekenler paylaşılacak.

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Dayanışma Merkezi tarafından halka açık olarak düzenlenecek etkinlikte ayrıca, stres ve kaygı yönetimi, günlük hayatta öz şefkati uygulama yolları ve zor zamanlarda kişinin kendisini destekleme yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgi verilecek.

Etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Narlıdere, Eğitim, Sağlık, Güncel, Stres, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi'nden Öz-Şefkat Semineri - Son Dakika

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