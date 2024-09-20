NASA ve SpaceX Crew-9 Görevine Hazırlanıyor

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LOS ANGELES, 20 Eylül (Xinhua) -- NASA ve SpaceX, yeni mürettebatlı görevini 26 Eylül Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermeyi planlıyor.

NASA'dan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek SpaceX Crew-9 görevinde NASA astronotu Nick Hague ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov yer alacak.

Bu uçuş, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında SpaceX ile istasyona gerçekleştirilen 9. mürettebat değişim görevi olacak.

İki astronotun SpaceX Dragon uzay aracıyla Florida'daki Cape Canaveral Uzay Gücü İstasyonu'ndaki 40 Numaralı Uzaya Fırlatma Kompleksi'nden fırlatılması planlanıyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre Crew-9, insanlığın alçak Dünya yörüngesinin ötesini keşfe hazırlanmasını sağlayacak ve Dünya'daki insanlara faydası olacak yeni bilimsel araştırmalar yürütecek.

Haziran ayında Boeing'in Starliner uzay aracıyla fırlatılan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Şubat 2025'te Hague ve Gorbunov ile birlikte geri dönecek.