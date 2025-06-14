Nasıroğlu Aşevini Ziyaret Etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, aşevinde incelemede bulundu.

Milletvekili Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aşevini ziyaret etti.

Günde yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek hazırlanan aşevinin çalışmaları hakkında bilgi alan Nasıroğlu, sefer taslarına yemek doldurarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Nasıroğlu, görevlilerle yemek götürdüğü ailelerle bir araya geldi sorun ve taleplerini dinledi.

Öte yandan Nasıroğlu, SYDV bünyesindeki Aile Destek Merkezi'ndeki kurslara devam eden kursiyerlerle de bir araya geldi.