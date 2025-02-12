NATO'dan Rusya'ya Uyarı - Son Dakika
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NATO'dan Rusya'ya Uyarı

Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine saldırması durumunda karşılığın yıkıcı olacağını belirtti.

12.02.2025 17:47
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Rutin'in herhangi bir müttefik ülkeye saldırması halinde karşılığın "yıkıcı olacağını" söyledi.

Rutte, yarın yapılacak ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın çeşitli istihbarat kurumlarından gelen raporlar ışığında NATO'nun olası bir Rus saldırısına karşı hazırlıklı olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Rutte, İttifak'ın karşılık vermek için "iyi bir konumda olduğunu" teyit etti.

Rutte, "Putin, NATO'ya saldırırsa karşılığı yıkıcı olur. O kaybeder. O yüzden bunu denemesin." diye konuştu.

Savunma harcaması hedefi

Yarın yapılacak toplantıda savunma harcamalarını artırmanın gündemin en üst sıralarında yer alacağını belirten Rutte, bazı Avrupa ülkelerinin "çok daha fazla" harcama yapması gerektiğini kaydetti.

Rutte, NATO'nun caydırıcılığının ve savunma kapasitesinin uzun vadeli güçlendirilmesi için savunma harcamaları ve üretimlerinin hızlı şekilde artırılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, müttefiklerin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3'ünün üstüne çıkarmalarını beklediğini aktardı.

Yeni hedefi belirlemek için tartışmaların halen devam ettiğini dile getiren Rutte, hedef üzerinde mutabık kalındığında bunun üye devletler tarafından "zaman kaybedilmeksizin" yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rutte, "Bunu, ABD Başkanı Donald Trump istediği için değil, 1 milyar insanı güvende tutmak için kendimizi savunmak zorunda olduğumuz için yapmalıyız." dedi.

Ukrayna'ya destekte müttefikler arasında "eşitlik" sağlanmalı

Rutte, NATO müttefiklerinin 2022'den bu yana Ukrayna'ya "eşi benzeri görülmemiş" destek sağladığını belirterek, şimdiye kadar 50 milyar avronun üzerinde yardım sağlandığını dile getirdi.

Kiev'i desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Rutte, öte yandan askeri ve finansal yardımlarda müttefikler arasında yükün "eşitlenmesi" konusunda Trump ile aynı fikirde olduğunu kaydetti.

Rutte, "Çok daha fazlasını yapmalıyız ki caydırıcı ve etkili olabilmemiz için gerekenlere sahip olalım. Böylece daha adil bir yük paylaşımı olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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