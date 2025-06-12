NATO'dan Savunma Harcamaları Çağrısı - Son Dakika
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NATO'dan Savunma Harcamaları Çağrısı

12.06.2025 18:23
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Rutte, NATO zirvesi öncesi savunma harcamalarını artırma ve üretimi hızlandırma gereğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24-25 Haziran'da yapılacak NATO zirvesine geri sayım sürerken ülkelerin savunma harcamaları ve üretimlerini artırmaları gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Rutte; İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere ve İspanya dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerin katılımıyla İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan "Weimar+" formatındaki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Muhataplarıyla savunma harcamalarını artırma gereksinimi üzerine görüşmeler yaptıklarını belirten Rutte, "Şu anda güvendeyiz ancak 3 ila 5 yıl sonra güvende olmayacağız. Bu yüzden daha fazla harcama yapmalıyız." dedi.

Rutte, NATO Savunma Bakanlarının geçen hafta, yeni yetenek hedefleri üzerinde anlaştıklarını anımsatarak "Yeni harcama hedefi gerçeklere, yeteneklerimizdeki boşlukların nerede olduğu ve bunları nasıl dolduracağımız konusunda birlikte yaptığımız derin çalışmalara dayanıyor. Şimdi liderlerin (24-25 Haziran'da yapılacak NATO zirvesinde) bunu mümkün kılmak için gereken ekstra harcama konusunda anlaşmaya varması gerekiyor." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri ayrıca savunma sanayisi üretimini artırmanın aciliyetini vurguladı.

Rutte, "ABD'de, Avrupa'nın her yerinde ve Kanada'da harika sanayi şirketlerimiz var ancak hızlı üretim yapmıyorlar. Bu yüzden daha fazla vardiyaya, daha fazla üretim hattına ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'ya uzun vadeli desteğin önemini de yineleyen Rutte, savaş boyunca Ukrayna'nın güçlü pozisyonda kalmasını ve barıştan sonra Rusya'nın bir daha saldırmayacağının garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.

AB'nin mesajları

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya'nın "savaşı durdurma emaresi göstermediğini" söyledi.

Kallas, Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yönelik "en büyük saldırılarını" yaptığını, Rusya'nın "tehlikeli" ve davranışının "tahmin edilebilir" olduğunu dile getirdi.

"Bu, Rusya'nın boş sloganlara, konuşmaya değil sadece güce karşılık verdiği anlamına geliyor." diyen Kallas, bu yüzden Rusya'ya karşı 18'inci yaptırım paketi teklifinde bulunduklarını aktardı.

Kallas, Rusya'ya para akışının daha fazla engellenmesi gerektiği görüşünü paylaşarak savaşın "yalnızca baskı olması halinde duracağını" belirtti.

AB'nin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya en fazla askeri desteği 2025'te verdiğini kaydeden Kallas, "Ukrayna bugün savaş alanında ne kadar güçlü olursa Rusya'nın gerçekten konuşmaya hazır olduğu müzakere masasında da o kadar güçlü olur." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Savunma Harcamaları Çağrısı - Son Dakika

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