NATO'dan Savunma Harcamaları Vurgusu

(ANTALYA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun haziran ayında Lahey'de düzenleyeceği Zirve öncesinde, savunma harcamalarının artırılmasının "merkezi hedef" olduğunu belirterek, "Savunma harcamaları yetersiz, NATO yüzde 2'nin ötesine geçmeli" dedi.

Mark Rutte, Antalya'da düzenlenen NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantının Türkiye'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rutte, "Bu toplantı, savunma harcamaları, savunma sanayi işbirliği ve Ukrayna'ya destek gibi konularda derinlemesine tartışma yürütmemizi sağladı" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'da düzenlenecek Lahey Zirvesi'nin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakaladıklarını, toplantıda, savunma harcamalarının artırılmasının "merkezi hedef" olduğunu belirterek, savunma harcamalarının artırılmasının önemine işaret etti.

Mevcut yüzde 2'lik hedefin yeterli olmadığını yineleyen Rutte, "Harcamalardaki yüzde 2'lik hedef artık yeterli değil. Müttefikler daha ileri gitmeli" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin savunma sanayisinde etkileyici bir ilerleme kaydettiğini dile getirerek, "Türk savunma şirketleri, Avrupa ve ABD ile yakın işbirliği içinde. NATO'nun ihtiyaç duyduğu üretim kapasitesinin oluşmasında Türkiye'nin önemli rolü var" değerlendirmesini yaptı.

"Silah ihracatında kısıtlamalar kaldırılmalı"

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışı konusundaki tutumuna dair bir soruya yanıt veren Rutte, bu konunun geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında, Almanya önceki Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede gündeme geldiğini söyledi. Rutte, şöyle devam etti:

"Geçen Cuma NATO karargahında Şansölye Merz ile görüştüm. Basın toplantısında kendisi bu konudan bahsetti. Açıkçası, ben bunun bir tür açılım olduğunu düşünüyorum. NATO olarak, bir müttefikin diğerine silah satışına sınırlama koymamasını teşvik ediyoruz. Bunun, Almanya hükümeti için de daha fazla değerlendirmeye tabi tutulacağını düşünüyorum."

"Lahey zirvesinde yüksek hedefler belirlenecek"

Almanya'nın liderlik rolüne övgüde bulunan Rutte, "Almanya, NATO'nun en büyük ikinci ekonomisi ve bu sürece öncülük ediyor. Lahey'deki zirvede sadece yüzde 2 değil, daha iddialı hedefler belirlemeliyiz. Ancak bunu gerçekçi yollarla yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Rutte, Baltık Denizi'nde, Estonya kıyılarında bir Rus savaş uçağının yol açtığı gerginliğe dair soruya, "Bu gibi olaylar nedeniyle NATO'nun bölgedeki hava polisliği ve kritik altyapı koruma görevleri büyük önem taşıyor. Estonya ile yakın temas halindeyiz" yanıtını verdi.

"Ukrayna'ya destek dürecek, barış için top Rusya'da"

Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe dair değerlendirmelerde bulunan Rutte, "Bu destek, savaşı uzatmak için değil, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için veriliyor. Kalıcı bir barış ancak bu yolla mümkün olabilir" dedi.

Rusya'nın İstanbul'daki müzakerelere düşük seviyede katılmasını eleştiren Rutte, "Zelenskiy görüşmeye hazır olduğunu söyledi, top artık Rusya'da" ifadelerini kullandı.

"Pasifik'teki ortaklarla işbirliği derinleşiyor"

Mark Rutte, Japonya'dan bir gazetecinin sorusu üzerine de NATO'nun, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile ilişkilerini güçlendirdiğini belirterek, "Bu ülkelerdeki savunma sanayi büyük potansiyele sahip. Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik artık birbirinden ayrı düşünülemez" dedi.