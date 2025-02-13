NATO'dan Ukrayna Açıklaması - Son Dakika
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NATO'dan Ukrayna Açıklaması

Rutte, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin barış görüşmeleriyle garanti edilmediğini vurguladı.

13.02.2025 23:18
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, " Washington'da NATO, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olacağını taahhüt etti ancak barış görüşmeleri ne zaman başlarsa başlasın, bunun kesinlikle NATO üyeliği ile tamamlanacağı konusunda hiçbir zaman mutabık kalınmadı." dedi.

Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rutte, "Washington'da NATO, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olacağını taahhüt etti ancak barış görüşmeleri ne zaman başlarsa başlasın, bunun kesinlikle NATO üyeliği ile tamamlanacağı konusunda hiçbir zaman mutabık kalınmadı. Bu hiçbir zaman kabul edilmedi. (Üyelik) Bu, hiçbir zaman bir barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'ya verilmiş bir söz olmamıştır." diye konuştu.

"Putin'in Ukrayna'nın bir kilometrekaresini daha ele geçirmeye çalışmayacağından emin olmalıyız"

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından imzalanan Minsk Anlaşması'nın başarısızlığının tekrarlanmaması gerektiğini ifade eden Rutte, "Bu görüşmelerden çıkacak sonucun kalıcı olması gerektiği konusunda da tam bir mutabakat içerisindeyiz. (ABD Savunma Bakanı) Pete Hegseth'in de dün söylediği gibi ikinci bir Minsk Anlaşması'na sahip olmamalıyız. Dolayısıyla sonuç ne olursa olsun, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bir kilometrekaresini daha ele geçirmeye çalışmayacağından emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

Rutte, Putin'in birkaç yıl sonra anlaşmanın "artık var olmadığını" ifade edip Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını anımsatarak, "2015 ve 2016'ya doğru Putin'in bu anlaşmaların sonuçlarına meydan okumaya başladığı gibi tekrar meydan okumayacağından emin olmalıyız." diye konuştu.

Barış görüşmelerine ilişkin müttefikler arasında görüş farklılıklarının olup olmadığı sorusuna yanıt veren Rutte, "Tüm müttefikler ve Ukrayna, Ukrayna'da barış arzusunda birleşmiş durumdadır. Hepimiz Ukrayna'yı müzakereler için mümkün olan en iyi konuma getirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Rutte, Putin'in barış görüşmeleri başlarken Batı'nın "birlik" içinde olduğunu anlamasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Önceki görevim sırasında 2010-2014 yılları arasında kendisiyle pek çok görüşme yaptım ve kendisi güçlü bir müzakereci. Ne yapacağı pek kestirilemiyor. Ama sonuçta bir barış anlaşmasına varmak istiyorsak ona ihtiyacımız var çünkü bu savaşı başlatan oydu. Dolayısıyla bu görüşmeleri öyle bir şekilde yürütmeliyiz ki güçlü bir anlaşma olduğu tüm dünya tarafından anlaşılsın."

"Ukrayna sürece dahil olacaktır"

Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek herhangi bir barış anlaşmasının kalıcı olması için Kiev'in müzakerelere dahil olması gerektiğini söyleyen Rutte, "Ukrayna her ne şekilde olursa olsun sürece dahil olacaktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün görüşmesinin ardından aradığı ilk kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olduğunu anımsatan Rutte, kendisinin de hafta sonu Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda hem Zelenskiy hem de Avrupalı müttefiklerle görüşmeler yapacağını belirtti.

Rutte, "ABD, Ukrayna ve tabii ki Avrupalı müttefiklerimizle yakın bir koordinasyon içindeyiz." dedi.

"Yeni hedef yüzde 3'ten fazla olmalı"

Avrupa'nın, gayrisafi yurtiçi hasılalarından (GSYH) savunma harcamalarına ayrılan oranı artırması gerektiği görüşünü yineleyen Rutte, "Yeni hedef, mevcut yüzde 2'den çok daha fazla olmalı. En azından yüzde 3'ten fazla olmalı." diye konuştu.

Rutte, şimdiye kadar yüzde 2 hedefine ulaşamayan ülkelerin yaza kadar bu hedefe ulaşmayı planladıklarını aktararak, böylelikle yüzde 3'ün üzerinde savunma harcaması yapan ABD ile geri kalan ülkeler arasında "daha fazla külfet paylaşımı" olacağını ifade etti.

Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasındaki yakın ilişkilere de değinen Rutte, Hint-Pasifik ortaklarla işbirliğinin güçlendirilmesinin önem arz ettiğini dile getirdi.

Rutte, "Bugün de söyledim, eğer ABD, Çin'i ve Hint-Pasifik'te ortaya çıkan durumları yükselen bir tehdit olarak görüyorsa, bununla birlikte yüzleşmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'dan Ukrayna Açıklaması - Son Dakika

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