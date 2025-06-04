NATO Savunma Bakanları Toplanıyor

NATO Savunma Bakanları, yarınki toplantılarında İttifak'ın gelecek 10 ila 15 yıl için belirlediği yeni yetenek hedeflerini kabul edecek.

Üst düzey bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, yarın Brüksel'deki karargahta bir araya gelecek savunma bakanları, İttifak'ın yeni yetenek hedeflerini onaylayacak.

Gelecek 5 ila 10 yıllık ihtiyaçlar için belirlenecek bu hedefler, her bir müttefik ülkenin oynayacağı role göre dağıtılacak.

Müttefik ülkelerden bu yeteneklere sahip olmak, onları istenilen zaman ve hızda gerekli yerlere konuşlandırabilmek için somut bir plan hazırlaması istenecek.

Bunlara sahip olunması için ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3'ünün üstüne bir oranın savunma harcamalarına ayrılması gerekecek.

Buna ilişkin net rakam ise 23-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak NATO zirvesinde liderler tarafından belirlenecek.

Üst düzey yetkili, üye ülkelerin üstlerine düşen yeteneklere sahip olmayı başaramaması halinde NATO tarafından herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusunu, "bunun bir dayanışma meselesi olduğunu" söyleyerek yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın en önemli öncelikleri arasında "hava ve füze savunması, uzun menzilli silahlar, lojistik ve kara muharebe manevra unsurları"nı sayıyor.