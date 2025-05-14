NATO Toplantısı Antalya'da Başladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür ederek, toplantının iyi bir nokta ve zamanda düzenlendiğine dikkati çekti.

Rutte, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Toplantının açılışında verilen akşam yemeği için Side Arkeolojik Alanı'nın seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rutte, "2500 yıllık tarihin bize baktığı bu yerde durmak gerçekten harika." dedi.

Rutte, kendisinden önce söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadelerine atıfta bulunarak, NATO'yu "dünya tarihinin en başarılı savunma ittifakı" olarak tanımladı.

"Gerçekten iyi bir noktada, iyi bir zamanda bir İttifak olarak bir araya geliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Rutte, yarınki toplantının önemli gündem maddelerini içermesiyle ilgili Fidan'la aynı fikirde olduğunun altını çizdi.

Savunma harcamaları, sanayi üretimi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması

Rutte, giderek daha çok müttefikin savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sinin üstüne çıkardığını belirterek, gelecek ay Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesinde savunma harcamaları, savunma sanayi üretimi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması konularında harika bir toplantı yapılmasıyla ilgili beklentisini aktardı.

Bakan Fidan'a ev sahipliği için teşekkür eden Rutte, kürsüye çıktığında esprili bir dille Fidan'a hitaben, "Bir konuşma hazırlamıştım ama şimdi bunu atabilirim. Çünkü siz zaten bu konuşmayı yaptınız. Umarım NATO Genel Sekreteri olmayı istemiyorsunuzdur, çünkü bu konuşma sizin iş başvurunuz niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

Rutte ayrıca, NATO logosunun Side Arkeolojik Alanı'ndaki Roma sütunlarına yansıtıldığına dikkati çekerek, bunun anlamlı bir görüntü oluşturduğunu, tarihle bugün arasında bir köprü kurulduğunu kaydetti.