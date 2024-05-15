Nazilli\'de Eşini Darp Edip Yastıkla Boğarak Öldüren Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini darp ettikten sonra yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık M.A, ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Edanur Arslan'ın Erzurum'daki annesi Kibriye Özdemir ve babası Mahmut Özdemir, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

M.A, eşini yastıkla boğduğu yönündeki ilk ifadelerinin aksine beyanlarda bulundu.

Olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirten M.A, şöyle konuştu:

"Ben kavga sırasında eşimin yüzünün sağ tarafına bir tokat atmıştım, burnuna herhangi darbe vurmadım. Edanur'un kavga sırasında başını duvara çarptığını gördüm. Edanur daha sonra odaya yatmaya gitti. Ben evden çıkıp geri döndüğümde onu yerde baygın halde yatarken buldum ve uyansın diye yüzüne su döktüm. Sonra da ablama haber vermek için evden çıktım. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle eşimin boğazını sıkmadım ve yastıkla ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmadım. Ben sadece bir tokat atmıştım. Keşke bu olay yaşanmasaydı, keşke olan bana olsaydı."

Hakimin, "Edanur yerde hareketsiz yatarken yastıkla yüzüne bastırdım." şeklindeki ilk ifadesini hatırlattığı M.A, o gün olayın şokuyla sorulan her soruya "evet" dediğini söylediğini aktardı.

"Benim kızımı bir aylık bebeğinden ayırdı"

Edanur Arslan'ın annesi Kibriye Özdemir, kızının daha önce eşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söylediğini belirterek, "Ertesi gün sanık kızımı alarak bir yere götürdü. Kızım eve döndüğünde sanığın onu uçurum kenarına götürdüğünü ve onu uçurumdan aşağıya atmakla tehdit ettiğini söyledi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Dava ve iddianame

5 Mayıs 2023 tarihinde Yeni Mahalle'de ikamet eden iki çocuk annesi Edanur Arslan'ın yakınları evden gelen bağırma sesleri üzerine eve girmiş, baygın halde bulunan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Katil zanlısı M.A, polis merkezine giderek eşini darp ettiğini söylemiş ve teslim olmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklanmış; M.A'nın, ifadesinde, tartıştıktan sonra aralarından çıkan arbedede eşini yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenilmişti.

M.A hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılama süreci başlatılmıştı.