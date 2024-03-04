Nazilli\'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 Mart Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
"Sağlıklı beslen, hareket et, obeziteden korun" temalı yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Yürüyüş, Nazilli Lisesi önünden başladı, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahın ardından aynı yerde sona erdi.
Programın sonunda açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olarak öne çıktığını ifade ederek, sağlıklı beslenme ve spor sayesinde obezite ile mücadele edilebileceğini kaydetti.
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