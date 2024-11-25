Nazilli'de KADES Tanıtımı Yapıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde açılan stantlarda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Nazilli Kaymakamlığınca, Belediye Meydanında düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri, kadınlara KADES'i anlatan broşürleri dağıtıp, sistemin cep telefonuna yüklemesine yardımcı oldu.

Etkinlikte, Nazilli Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Müdürlüğü kursiyerlerince yapılan ürünler de satışa sunuldu.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, gazetecilere, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınları bilinçlendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.