Nazilli'de Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karıncalı Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.