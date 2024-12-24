Nazilli'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Nazilli'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Nazilli\'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, cadde ve sokakların sularla dolmasına neden oldu. Heyelan riskine karşı bazı yollar ulaşıma kapatıldı ve yetkililer bölgede incelemeler yaptı.

24.12.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılırken, Nazilli ilçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan başkanlığındaki heyet, heyelan riskinin olan Pınarbaşı Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Nazilli'de sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Otogar bölgesi, Karaçay, Sümer, Dumlupınar, Şirinevler, Yıldıztepe ve Sanayi Mahalleleri yağıştan etkilenen bölgeler oldu. İlçenin en işlek caddelerinden olan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin Aydın- Denizli karayolu bağlantısında bulunan demiryolu altgeçidi, araç trafiğine kapatıldı. Heyelan riskinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 118 Sokak Dereağzı yolu ise 25 Aralık akşamına kadar ulaşıma kapatıldı. Tehlikenin oluşmaması için Pınarbaşı Mahallesinde 118 Sokak Dereağzı Yolu ve ana yola çıkan tali yolların, 25 Aralık akşamına kadar araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldığı bölgede ASKİ, NAFAD ve polis ekipleri önlem aldı.

Heyelan riskinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait ASKİ Ekipleri ve Nazilli Belediyesi'ne bağlı ekipler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri önlem alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Nazilli ilçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ise bölgede incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Tetik, bölgede bulunan evleri gezerek vatandaşların bölgeyi tahliye etmesini ve konuk evlerinde kalabileceklerini belirtti.

İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, "Bölgemizde aşırı yağışlar zaman zaman etkili oluyor. Belediye ekiplerimiz ve ASKİ Ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Heyelan riski taşıyan Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Dereağzı yolumuzu tedbir amaçlı olarak araç ve yaya trafiğine kapattık. İlçemizde koordineli bir şekilde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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