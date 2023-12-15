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Nazilli ve Köşk'te Köpek Ölümleri - Son Dakika
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Nazilli ve Köşk'te Köpek Ölümleri

Nazilli ilçesinde 2 günde 13 köpek, Köşk ilçesinde ise 17 köpek ve 3 tiki ölü olarak bulundu. Köpeklerin zehirlendiği belirlendi ve olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Nazilli ve Köşk\'te Köpek Ölümleri
15.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:19
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AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki köpek ölümleri, Köşk ilçesine de sıçradı. Nazilli'de 2 günde 13 köpek, Köşk'te ise 17 köpek ve 3 tiki ölü olarak bulundu.

Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi'nde 13 Aralık'ta, 2 ayrı sokakta 5 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İncelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Ekipler, köpeklerin neden zehirlendiğinin tespiti için numune aldı. Köpekler, belediye ekiplerince bölgeden alınarak gömüldü. 14 Aralık'ta da bu kez Çapahasan'a 3 kilometre mesafedeki Yeşil Mahalle'de 8 sokak köpeği daha ölü bulundu. Köpeklerin neden zehirlendiği araştırılırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

BU KEZ KÖŞK'TEN İHBAR GELDİ

Öte yandan dün Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Çekirdek Deresi yakınlarında vatandaşlar, çok sayıda ölü köpek görünce yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Dere kenarında 17 köpek ile 3 tilki ölü bulundu. Çevredeki tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Köpek ve tilkilerin neden zehirlendikleri yapılan incelemeden sonra belli olacağı bildirildi. Ölümlere ilişkin emniyetin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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