Nazım Hikmet'in Bedreddin Oratoryosu Efes Selçuk'ta sahnelendi - Son Dakika
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Nazım Hikmet'in Bedreddin Oratoryosu Efes Selçuk'ta sahnelendi

Nazım Hikmet\'in Bedreddin Oratoryosu Efes Selçuk\'ta sahnelendi

Vatan şairi Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında Efes Selçuk'ta Bedreddin Oratoryosu sahnelendi. Oratoryo, Nazım Hikmet'in ölümsüz eserlerinden Şeyh Bedreddin Destanı'ndan uyarlanarak sahnelendi.

04.06.2024 12:22  Güncelleme: 12:52
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(İZMİR)- Vatan şairi Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Efes Selçuk'ta Bedreddin Oratoryosu ile anıldı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen oratoryoda Nazım Hikmet'in ölümsüz eserlerinden olan Şeyh Bedreddin Destanı'ndan uyarlanarak Geniş Merdiven Orkestrası tarafından Bedreddin Oratoryosu sahnelendi.

Şeyh Bedreddin'in yol arkadaşlarından Börklüce Mustafa'nın 1400'te Ayasuluk'ta idam edilmesi sebebiyle Efes Selçuk için ayrı bir önem taşıyan Bedreddin Oratoryosu, Nazım Hikmet'in ölümsüz eserlerinden Şeyh Bedreddin Destanı'ndan uyarlanarak sahnelendi.

Oratoryo'da yer alan eserlerin 15'i bütünüyle bu oratoryo için 2009 ile 2023 yılları arasında Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım tarafından vokaller ve koro ile gitarlar, vurmalılar, bağlama, lavta, keman gibi çalgılardan oluşan orkestra için bestelendi.

Mutlu bir Yusufçuk…

Etkinliğin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz bu etkinliğin çağrısını şöyle yaptık; "Mutlu bir Yusufçuk Ayasuluk Tepesi'nin yanı başında, müritlerinin göğe yükseldiği su kemerlerinin orada, İstasyon Meydanında doğacak yıllar sonra Nazım Hikmet'in anmasında onun dizeleriyle doğacak" dedik. O Yusufçuk Geniş Merdiven Orkestrası sayesinde doğdu. Sağ avucumuzun içine kondu. Biz de onu solumuzla birleştirdik. Geniş Merdiven Orkestrası'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazım Hikmet'in Bedreddin Oratoryosu Efes Selçuk'ta sahnelendi - Son Dakika

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