Nazlıaka\'dan 23 Nisan Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "23 Nisan yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda vicdani olarak da bize bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Nazlıaka, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği bu günde, içinde bulundukları dönemde "egemenlik kayıtsız şartsız millettedir" diyemediklerini belirten Nazlıaka, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının tutsak edilmeye çalışıldığını söyledi.

Bu özel günü dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, özlemle ve minnetle anan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"23 Nisan yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda vicdani olarak da bize bir sorumluluk yüklüyor. 23 Nisan bize, bir ülkenin çocuklarına bayram hediye etmesi, geleceğine sahip çıkma kararlılığını da gösteriyor. Ne var ki bugün Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği bu ülke, çocukların hak ettikleri nitelikteki yaşamı onlara sunamıyor. Bu bir kader değil, kötü yönetimin, liyakatsiz kadroların, beceriksizliğin, adaletsiz politikaların ve yıllardır sürdürülegelen tercihlerin sonucudur."

CHP'li Nazlıaka, Türkiye'de her 4 çocuktan birinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalıştığını öne sürerek, halen erken yaşta ve zorla evliliklerin devam ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 1,5 milyon çocuğun eğitime erişemediğini iddia eden Nazlıaka, şöyle konuştu:

"33 binden fazla çocuk işçi ve hayatı oyunla değil ağır iş yüküyle tanıyor. Bir de erken yaşta ve zorla evlendirilen çocuklar erken yaşta yani çocuk yaşta anne oluyor. 2024 yılında TÜİK verilerine göre 11 binin üzerinde çocuk anne oldu. Çocuk istismarı vakaları ise son 20 yılda 4,5 kat arttı. Bu, oyun oynaması gereken çocuklara evlilik cüzdanı verildiği günlerin dramıdır. Bu, bebek kelimesini oyuncak bebeğine değil kucağındaki gerçek bebeğe söyleyen o küçücük kız çocuklarının sessiz çığlığıdır. Ben, hem aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu gölge bakan olarak yani bir kadın siyasetçi olarak, hem bir insan hakları savunucusu olarak, hem de bir anne olarak şunları söylüyorum. Bu ülkenin çocuklarının şiddete değil şefkate, eşitsizliğe değil fırsata, ihmale değil ilgiye ihtiyacı var."