Nefret Suçuyla Suçlanan Kadın

Güncel

ABD'nin Illinois eyaletinde "Filistin" yazılı kıyafet giyen birine sözlü saldıran kadın, "nefret suçu" ile itham edildi.

Illinois eyaletinin DuPage bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, polisin, 16 Kasım'da Alexandra Szustakiewicz'in, "Filistin" yazılı kıyafet giyen bir kişiye bağırdığı ve küfrettiğine ilişkin ihbar aldığı belirtildi.

Açıklamada, kadının, "ulusal kökene göre nefret suçu işlediği" gerekçesiyle şikayet edildiği aktarılırken Szustakiewicz'in, olayın görüntülerini çekmeye çalışan bir kişiyi de telefonuna vurarak engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Polisin, Szustakiewicz'i gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, "nefret suçuyla" itham edilen kadının 16 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bölge Savcısı Robert Berlin, "bu tür davranışların medeni bir toplumda yeri olmadığını" söyledi.