Nejat İşler: Risk almaktan sıkıldım - Son Dakika
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Nejat İşler: Risk almaktan sıkıldım

Nejat İşler: Risk almaktan sıkıldım

Nejat İşler, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Evcilik' filmi sonrası risk almak istediğini belirtti.

11.10.2024 12:37
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BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterimi gerçekleştirilen 'Evcilik' filminin ardından konuşan, filmin yapımcı ve oyuncusu Nejat İşler, "Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım. Bir rolü beğendiysem riske girmek istiyorum. Paramı alayım, dalgama bakayım değil" dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 5'inci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Ümit Ünal'ın 'Evcilik' filminin gösterimi yapıldı. Ege kıyılarındaki kasabaya tatile giden bir çift ile kasabada yaşayan çiftin sınıfsal ve kültürel çatışmasını konu alan filmde Nejat İşler, Öykü Karayel, Deniz Işın, Fatih Artman, Selen Uçer ve Rüçhan Çalışkur yer aldı. Nejat İşler'in hem oyunculuk hem yapımcılığını yaptığı, festivalde dünya prömiyerini yapan filmin Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki gösterimine sinemaseverler, yoğun ilgi gösterdi. Gösterim sonrasında film ekibi seyirciler ile söyleşide buluştu.

'YAKLAŞIK 10 SENEDİR ÇEKMECEMDE BEKLEYEN BİR SENARYOYDU'

Söyleşide konuşan yönetmen Ümit Ünal, "Nejat İşler ile konuşurken bana yapımcılık yapmak, bağımsız projeler üretmek istediğini anlattı. Katılabileceği bir proje olup, olmadığını sordu. Ben de 'Evcilik'i anlatmaya başladım. Anlatmaya başladığım an 'Tamam çekiyoruz' dedi. Projenin en büyük sorumlusu Nejat, onun inadı ve ısrarı olmasa bu proje yapılamazdı. Yaklaşık 10 senedir çekmecemde bekleyen bir senaryoydu. Başka yapımcılarla da görüştüm, bir türlü hayata geçmiyordu, Nejat sayesinde oldu" dedi.

'AYNI HİKAYELERİ ANLATAN İNSANLARDAN OYUNCU OLARAK SIKILDIM'

Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldığını söyleyen Nejat İşler ise "Bu işe girme nedenim, kötü komşu ev sahibi yaptırır. Maalesef burada da az önce oturuyordu birkaçı. Risk almadan aynı hikayeleri anlatan insanlardan oyuncu olarak sıkıldım. Risk almayanlarla iş yapmaktan sıkıldım. Bir rolü beğendiysem riske girmek istiyorum. Paramı alayım, dalgama bakayım değil. Güzel bir iş, ortak olayım, zarar edersem de sorun değil. Ticaretin kuralı, risk almaktır. Çok da param yok, daha çok emeğimi koyuyorum. Herkese tavsiye ederim. Burada sevdiğim hikaye, kağıt üstünde her şeye sahip olduğunu sanan burjuvalar geliyor ve kağıt üstünde hiçbir şeyi olmayan, sadece yaşama sevinci olan bir çiftin mutluluğunu da çalıyorlar. Burjuvalar her şeyi çalacaklarını sanıyorlar" diye konuştu. Söyleşide konuşan Deniz Işın da projenin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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