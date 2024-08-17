Nemrut Dağı'nda Güneşin Doğuşu ve Batışı Binlerce Kişi Tarafından İzleniyor - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda Güneşin Doğuşu ve Batışı Binlerce Kişi Tarafından İzleniyor

Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı, her yıl binlerce turisti ağırlayarak güneşin doğuşunu ve batışını izlemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Nemrut Dağı'na gelen turist sayısı 2023 depremlerinden sonra düşse de turizm sektörü hızla toparlanmış ve 2024 yılında canlı günlerine geri dönmüştür. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Kommagene Canlandırma Projesi ile turizm sektörünü canlandırmak ve çeşitlendirmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

17.08.2024 21:52
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Nemrut'un zirvesinde her yıl binlerce kişi güneşin doğuşunu ve batışını izliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da ki Nemrut Dağı'na her yıl binlerce kişi güneşin doğuşunu ve batışını izleyip, devası heykelleri görmek için tırmanıyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı her yıl binlerce turisti ağırlıyor. 'Güneşin en güzel doğup battığı yer' olarak bilinen 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesindeki devasa heykelleri görmek için yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. Gün doğumu ve gün batımında zirveye tırmanan turistler, güneşin o şeşiz güzelliğini izliyor.

Nemrut Dağı'na gelen yerli ve yabancı turist sayısı 6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi oranda düştü.

Yıllık 250 bine yakın turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı'nı 2023 yılında sadece 45 bin kişi ziyaret etti. Kısa sürede toparlanan turizm sektörü 2024 yılında yeniden canlı günlerine kavuştu. Adıyaman'da turizm sektörünü canlandırmak ve çeşitlendirmek için Kommagene Canlandırma Projesi'yle 9 ayrı merkezde çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Gelen turistlerle ilgili bilgi veren Adıyaman İl kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, "6 Şubat depreminden sonra ciddi anlamda bir azalma söz konusu oldu. Fakat bir önceki yıllarda 250 bin iken ziyaretçi sayısı maalesef depremden sonra 45 bin ve şuan ciddi anlamda bir ivme yakalamış gitmekteyiz. Kommagene Canlandırma Projesi adı altında birçok projemiz mevcut. 2025 yılı için 9 ayrı karşılama merkezinde motokamp, kamp ve kampink için alternatif turizm destinasyonları düşünüyoruz. Aynı şekilde bu 9 adet karşılama merkezi içerisinde rafting, kanyon ve farklı turizm çeşitliliği düşünmekteyiz. Yaşanılan depremden hemen bir yıl sonra 200 bin ziyaretçi sayısını bulmak aslında mevcut potansiyelimizde ile fena değil. Ancak tabi ki bu asla bizim hedefimiz değil. Çok daha yüksek potansiyelimizle çok daha yüksek noktalara geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Nemrut Dağına gelen turistler ise, "Ülkemizin bu güzelliklerini burada yaşamak istiyoruz. Sadece dünyada değil, bizim ülkemizde böyle güzel manzaraları, güzel anları yaşamakla mutlu oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nda Güneşin Doğuşu ve Batışı Binlerce Kişi Tarafından İzleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nemrut Dağı'nda Güneşin Doğuşu ve Batışı Binlerce Kişi Tarafından İzleniyor - Son Dakika
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