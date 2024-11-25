Neşet Korkmaz Bronz Madalya Kazandı

Antalyaspor Kulübünden kick boksçu Neşet Korkmaz, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda üçüncü oldu.
Antalya'da düzenlenen organizasyonda, Antalyaspor Kulübünden sporcular da mücadele etti. Sporculardan Neşet Korkmaz, low kick branşında 57 kiloda bronz madalya kazandı.
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