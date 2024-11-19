Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Ağaçta Görüntülendi

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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesindeki hayvanlar arasında yer alan bir vaşak, Kangal köpeklerinden kaçıp ağaca tırmandı. Ağaçtaki vaşak, cep telefonuyla kayda alındı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde arazide koyun sürüsünü otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz, ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki vaşak ile karşılaştı. Etrafta gezinen vaşağı, koyun sürüsünü korumada görevli Kangal köpekleri fark edip, kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan vaşak, yakındaki bir ağaca tırmandı. Vaşak, köpeklerin uzaklaştırılmasıyla ağaçtan inip koşarak gözden kayboldu. Vaşağın ağaçtaki görüntüleri sürü sahipleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.