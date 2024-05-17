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Nesli tükenmek üzere olan Alaca Sansar, Gercüş'te ölü bulundu

BATMAN - Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan Alaca Sansar, Batman'ın Gercüş ilçesinde telef oldu.

Bir kaç gün önce telef olduğu düşünülen Alaca Sansarın yavru olduğu görüldü. Sansara araç çarptığı veya başka bir yabani hayvan tarafından boğulduğu düşünülüyor. Alaca Sansar bölgede nadir görülen hayvanlar arasında bulunuyor.