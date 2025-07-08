Netanyahu, ABD'de Temaslarına Devam Ediyor

ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı yeni başkanlık döneminde üçüncü kez ziyaret ederken, Washington temaslarının ikinci gününe Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ile yapacağı görüşmeyle başlayacak.

İsrail Başbakanı dün Beyaz Saray'ın misafirhanesi Blair House'ta, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşen Netanyahu daha sonra Beyaz Saray'a geçmişti.

Beyaz Saray'da Trump tarafından karşılanan Netanyahu, ABD Başkanı'na kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği mektubu takdim etti.

Netanyahu, Gazze ve İran konularındaki siyasi hedeflerine ulaşmak için Beyaz Saray'ın desteğini kazanmaya çalışıyor.