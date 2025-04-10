Netanyahu, ABD'nin İran ile Müzakere Planını Öğrendi - Son Dakika
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Netanyahu, ABD'nin İran ile Müzakere Planını Öğrendi

İsrail Hükmet Sekreteri, Netanyahu'nun ABD'nin İran ile görüşmelerini Trump'tan öğrendiğini açıkladı.

10.04.2025 04:16
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İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin İran'la doğrudan müzakereleri bu hafta sonu gerçekleştireceğini ABD Başkanı Donald Trump'tan, basına açık görüşmede öğrendiğini bildirdi.

İsrail'in "Kol-Barama" radyosuna konuşan Fuchs, ABD'nin, İran ile planlanan görüşmelerini değerlendirdi.

Fuchs, Netanyahu'nun bu görüşmelerden haberdar olduğunu ancak söz konusu doğrudan nükleer müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşeceğini bilmediğini belirtti.

Yossi Fuchs, Netanyahu'nun ABD'nin İran'la doğrudan müzakereleri bu hafta sonu gerçekleştireceğini Trump'tan, basına açık görüşmede öğrendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakan Netanyahu arasında yakın bir bağ olduğunu savunan Fuchs, "Başkanın ekibinin, İsrail'i en çok kimin sevdiği konusunda yarıştığını" öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. (12 Nisan) Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek, tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, ABD'nin İran ile Müzakere Planını Öğrendi - Son Dakika

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