Netanyahu: Ateşkes sona eriyor!

Güncel

(ANKARA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın esirleri 15 Ocak Cumartesi günü öğlene kadar iade etmemesi halinde İsrail ile Filistinli silahlı grup arasındaki ateşkes anlaşmasının sona ereceğini ve çatışmaların yeniden başlayacağını" söyledi.

Netanyahu, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolu açıklamasında "Hamas nihai olarak yenilgiye uğratılana kadar ordu yoğun çatışmalara geri dönecek" dedi. Dört saat süren kabine toplantısının ardından konuşan Netanyahu, İsrail birliklerine "Gazze Şeridi'nin içinde ve çevresinde" toplanma emri verdiğini de belirtti.

Hamas'ın, dün yaptığı açıklamada, bir sonraki emre kadar daha fazla esiri serbest bırakmayacağını söylemesi ve İsrail'i birkaç ölümcül silahlı saldırının yanı sıra Gazze'deki bazı yardım teslimatlarını durdurarak şartları ihlal etmekle suçlamasının ardından geldi.