Netanyahu boykot edilen brifingde İran rejimini devirme planını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin "varoluşsal öneme sahip" olduğunu ileri sürerek açıkladığı güvenlik doktrininde "İran rejimini devirme" sözü verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde İsrailli gazetecilerle bir araya gelerek 10 yıl aradan sonra bir güvenlik doktrini açıkladığı brifingin görüntüsünü yayınladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gelecek hafta ülkede yapılacak seçimleri "varoluşsal önemde" diye tanımlayan Netanyahu, "savaş hedeflerini tamamlama sözü" verdi.

Netanyahu'nun "saldırgan bir güvenlik doktrini" ortaya koyduğu yaklaşık 2 saat süren brifing, İsrail'deki birçok medya kuruluşu tarafından boykot edildi.

"Planımız (İran'da) rejimin çöküşünü sağlamak"

Sözde "önleyici saldırıları yeni ulusal güvenlik doktrininin temel ilkesi" diye niteleyen Netanyahu, İran'ın "nükleer emellerinin" İsrail için en büyük tehditler arasında yer aldığını ve "İran rejiminin devrilmesinin" temel stratejik hedef olmaya devam ettiğini savundu.

İran'ın "ekonomisinin gün geçtikçe kötüleşmesinin halk baskısını artırdığını ve yeni protestoların başlayabileceğine" işaret eden Netanyahu, "Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat budur." diye konuştu.

ABD'nin desteği olmaksızın İran'a saldırma seçeneği sorusu karşısında "ABD'ye bağımlı olmadıklarını" savunan Netanyahu, "Gerekli olduğu ölçüde, bağımsız da hareket edeceğiz. Bunu daha önce de yaptık, gerekirse yine yapacağız." sözleriyle yanıt verdi.

Batı Şeria'daki saldırıları küçümsedi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son günlerde Filistinlilere, İsrailli ve yabancı aktivistlere, gazetecilere hatta diplomatlara yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Netanyahu, Filistinlilere sürekli saldırılar düzenleyen İsraillilerden "isyancı" diye bahsetti.

Netanyahu, uluslararası kamuoyunun gösterdiği ilgi ve kınamanın boyutunun abartılı olduğunu ileri sürerek işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları küçümsedi.

Gazze konusunda, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda bölgenin yeniden imarına izin vermeyeceği iddiasını yineleyen İsrail Başbakanı, Lübnan'daysa Hizbullah'ı Beyrut yönetiminin silahsızlandırması gerektiğini, aksi takdirde "Gazze ve Lübnan'da işi kendilerinin yapacağı" ifadesiyle saldırı tehdidini yineledi.

ABD ile ilişkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolana kadar sınırlı zamanları olduğunu söyleyen Netanyahu, "İki yıl sonra, Washington'da İsrail'e karşı son derece düşmanca bir tutum sergileyen bir başkan iktidara gelebilir. Bu iki yıl boyunca elimizden gelen her şeyi yapmalı, bölgemizde ve ötesinde birçok ittifak kurmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinin İsrail'in potansiyel ortakları olduğunu ileri süren Netanyahu, Arap ve Avrupa ülkelerinin hükümetlerinin yakınlaşma girişiminde bulunduğunu, "silah ve savunma sanayi tedariki için İsrail ile görüştüklerini" iddia etti.

Netanyahu, toplamda yaklaşık 145 milyar dolar tutarındaki güvenlik yatırımıyla İsrail'in "askeri yer altı tesisleri dahil yerli silah üretimini artıracağını" dile getirdi.

Seçimlere ilişkin bir ulusal birlik hükümeti arayışında olduğu iddialarını reddeden Netanyahu, buna karşın "geniş tabanlı bir hükümet kurulmasını" istediğini söyledi.