Netanyahu boykot edilen brifingde İran rejimini devirme planını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Netanyahu boykot edilen brifingde İran rejimini devirme planını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Kudüs'teki ofisinde 10 yıl aradan sonra düzenlediği brifingde İran rejimini devirme sözü verdi. 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde açıklanan doktrin, yaklaşık 2 saat süren brifingin birçok medya kuruluşunca boykot edilmesiyle gölgelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin "varoluşsal öneme sahip" olduğunu ileri sürerek açıkladığı güvenlik doktrininde "İran rejimini devirme" sözü verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde İsrailli gazetecilerle bir araya gelerek 10 yıl aradan sonra bir güvenlik doktrini açıkladığı brifingin görüntüsünü yayınladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gelecek hafta ülkede yapılacak seçimleri "varoluşsal önemde" diye tanımlayan Netanyahu, "savaş hedeflerini tamamlama sözü" verdi.

Netanyahu'nun "saldırgan bir güvenlik doktrini" ortaya koyduğu yaklaşık 2 saat süren brifing, İsrail'deki birçok medya kuruluşu tarafından boykot edildi.

"Planımız (İran'da) rejimin çöküşünü sağlamak"

Sözde "önleyici saldırıları yeni ulusal güvenlik doktrininin temel ilkesi" diye niteleyen Netanyahu, İran'ın "nükleer emellerinin" İsrail için en büyük tehditler arasında yer aldığını ve "İran rejiminin devrilmesinin" temel stratejik hedef olmaya devam ettiğini savundu.

İran'ın "ekonomisinin gün geçtikçe kötüleşmesinin halk baskısını artırdığını ve yeni protestoların başlayabileceğine" işaret eden Netanyahu, "Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat budur." diye konuştu.

ABD'nin desteği olmaksızın İran'a saldırma seçeneği sorusu karşısında "ABD'ye bağımlı olmadıklarını" savunan Netanyahu, "Gerekli olduğu ölçüde, bağımsız da hareket edeceğiz. Bunu daha önce de yaptık, gerekirse yine yapacağız." sözleriyle yanıt verdi.

Batı Şeria'daki saldırıları küçümsedi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son günlerde Filistinlilere, İsrailli ve yabancı aktivistlere, gazetecilere hatta diplomatlara yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Netanyahu, Filistinlilere sürekli saldırılar düzenleyen İsraillilerden "isyancı" diye bahsetti.

Netanyahu, uluslararası kamuoyunun gösterdiği ilgi ve kınamanın boyutunun abartılı olduğunu ileri sürerek işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları küçümsedi.

Gazze konusunda, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda bölgenin yeniden imarına izin vermeyeceği iddiasını yineleyen İsrail Başbakanı, Lübnan'daysa Hizbullah'ı Beyrut yönetiminin silahsızlandırması gerektiğini, aksi takdirde "Gazze ve Lübnan'da işi kendilerinin yapacağı" ifadesiyle saldırı tehdidini yineledi.

ABD ile ilişkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolana kadar sınırlı zamanları olduğunu söyleyen Netanyahu, "İki yıl sonra, Washington'da İsrail'e karşı son derece düşmanca bir tutum sergileyen bir başkan iktidara gelebilir. Bu iki yıl boyunca elimizden gelen her şeyi yapmalı, bölgemizde ve ötesinde birçok ittifak kurmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinin İsrail'in potansiyel ortakları olduğunu ileri süren Netanyahu, Arap ve Avrupa ülkelerinin hükümetlerinin yakınlaşma girişiminde bulunduğunu, "silah ve savunma sanayi tedariki için İsrail ile görüştüklerini" iddia etti.

Netanyahu, toplamda yaklaşık 145 milyar dolar tutarındaki güvenlik yatırımıyla İsrail'in "askeri yer altı tesisleri dahil yerli silah üretimini artıracağını" dile getirdi.

Seçimlere ilişkin bir ulusal birlik hükümeti arayışında olduğu iddialarını reddeden Netanyahu, buna karşın "geniş tabanlı bir hükümet kurulmasını" istediğini söyledi.

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaİsrailGüncelDünyaKudüsİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
Aboubakar, 1. Lig’i golleriyle esir aldı Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
Köpek balıkları denizde mahsur kalanlara saldırdı 11 kişi kayıp Köpek balıkları denizde mahsur kalanlara saldırdı! 11 kişi kayıp
23:36
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
23:27
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
23:09
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
22:42
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı yendi
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
21:19
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 00:04:45. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu boykot edilen brifingde İran rejimini devirme planını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei