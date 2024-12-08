Netanyahu'dan Esad Yorumları

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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesini İsrail'in "İran ve Hizbullah'a vurduğu darbelerin doğrudan bir sonucu" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye sınırının yakınındaki bölgelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "İran'ın şer eksenindeki kilit bağlantısı olan Esad rejimi düştü. Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a vurduğumuz darbelerin doğrudan bir sonucudur. Bu durum, Orta Doğu'da baskıcı ve zalim bu rejimden kurtulmak isteyen herkes arasında bir zincirleme reaksiyonu tetikledi" dedi.

Netanyahu ayrıca, Esad yönetiminin devrilmesini "Orta Doğu için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.