Netanyahu'dan Güvenlik İstişaresi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah ile yaşanan gerilimin artması nedeniyle güvenlik birimlerinin yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu bildirildi.
İsrail basınında yer alan habere göre Netanyahu, güvenlik birimlerinin yetkilileriyle görüştü. Netanyahu'nun güvenlik içerikli istişarelerinin Hizbullah ile gerilimin artması nedeniyle yapıldığı belirtildi.
Adı açıklanmayan kaynaklar görüşmeleri doğrularken, İsrail basını istişareleri "dramatik" olarak niteledi.
Haberde, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği istişarelerin "Tel Aviv yönetiminin güvenlik durumu nedeniyle İsrail'in kuzeyinde tahliye edilen kişilerin evlerine dönmesini savaşın yeni hedefi olarak belirlemesinin" ardından gelmesine dikkat çekildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a geniş çaplı saldırı düzenleyebileceği yönündeki haberler giderek artıyor.
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