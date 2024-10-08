Netanyahu'dan Güvenlik Toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine üyelerini "güvenlik istişare" toplantısına çağırdığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "güvenlik istişare" toplantısının bu akşam Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.
Toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail'in İran'ın füze saldırısına misilleme yapacağı yönündeki haberlerin gündemde olduğu bir sırada gerçekleşiyor olması dikkati çekti.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
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