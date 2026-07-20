Netanyahu'dan Haham Lando'ya Yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ultra-Ortodoks (Haredi) Tevrat Sancağı Partisi'nin dini lideri Haham Dov Lando'nun İsrail ordusunda görev yapan askerlerin "cinayet işlediği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haham Lando'nun İsrail ordusuna yönelik açıklamalarını "dehşet verici" olarak niteledi.

Seküler ya da Haredi İsrail ordu mensuplarının İsrail ve vatandaşları için kendilerini riske attıklarını savunan Netanyahu, "Bu kişiler, toplumun tüm kesimlerinden ve kuşkusuz Tevrat dünyasından derin bir takdir, minnet ve tam destek görmeyi hak etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrailli Haham, İsrail ordusunun "cinayet işlediğini" söyledi

İsrail'de dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddeden Ultra-Ortodoks toplumun önde gelen dini liderlerinden Dov Lando, İsrail ordusuna katılan Haredilerin "cinayet işlediğini" söyledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Bnei Brak kentindeki evinde bir grup Tevrat Okulu yöneticisiyle bir araya gelen Lando, aşırı sağcı hükümetin Haredileri zorla askere almasına tepki gösterdi.

İsrailli Haham, Haredi öğrencileri zorla askere almaya çalışan İsrail hükümeti ve Maliye Bakanı Bezalel Smotirch liderliğindeki Dini Siyonizm hareketini sert bir dille eleştirdi.

Lando, "Aralarında örme kipa takanların da bulunduğu kötüler var. Bunlar cinayeti teşvik ediyorlar. Savaşları hayat kurtarmak için değil, devletin onuru için yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulması krizi

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.