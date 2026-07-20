Netanyahu'dan Haham Lando'ya Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Haham Lando'ya Yanıt

20.07.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Haham Lando'nun ordunun 'cinayet işlediği' açıklamasını 'dehşet verici' buldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ultra-Ortodoks (Haredi) Tevrat Sancağı Partisi'nin dini lideri Haham Dov Lando'nun İsrail ordusunda görev yapan askerlerin "cinayet işlediği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haham Lando'nun İsrail ordusuna yönelik açıklamalarını "dehşet verici" olarak niteledi.

Seküler ya da Haredi İsrail ordu mensuplarının İsrail ve vatandaşları için kendilerini riske attıklarını savunan Netanyahu, "Bu kişiler, toplumun tüm kesimlerinden ve kuşkusuz Tevrat dünyasından derin bir takdir, minnet ve tam destek görmeyi hak etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrailli Haham, İsrail ordusunun "cinayet işlediğini" söyledi

İsrail'de dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddeden Ultra-Ortodoks toplumun önde gelen dini liderlerinden Dov Lando, İsrail ordusuna katılan Haredilerin "cinayet işlediğini" söyledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Bnei Brak kentindeki evinde bir grup Tevrat Okulu yöneticisiyle bir araya gelen Lando, aşırı sağcı hükümetin Haredileri zorla askere almasına tepki gösterdi.

İsrailli Haham, Haredi öğrencileri zorla askere almaya çalışan İsrail hükümeti ve Maliye Bakanı Bezalel Smotirch liderliğindeki Dini Siyonizm hareketini sert bir dille eleştirdi.

Lando, "Aralarında örme kipa takanların da bulunduğu kötüler var. Bunlar cinayeti teşvik ediyorlar. Savaşları hayat kurtarmak için değil, devletin onuru için yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulması krizi

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Cinayet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Haham Lando'ya Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu
Fenerbahçe’ye geliyor derken ters köşe Ezeli rakibe imza attı Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı
Galatasaray’a transfer olalı aylar olmuştu Takımdan ayrılması an meselesi Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

17:30
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 18:27:24. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Haham Lando'ya Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.