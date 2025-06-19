Netanyahu'dan Hamaney'e Suikast Tehdidi - Son Dakika
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Netanyahu'dan Hamaney'e Suikast Tehdidi

19.06.2025 22:43
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik suikast tehdidini yineleyerek orduya talimat verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.

Netanyahu, "İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını" ileri sürdü

İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.

"İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ABD, THAAD ile de bize yardım ediyor"

İran'a saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" beklemediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğinden ise övgüyle söz ederek şunları söyledi:

"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."

Hamaney'e suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamaney gibi bir diktatör varlığını sürdüremez." demişti.

İran'ın sabah erken saatlerde düzenlediği misilleme saldırısında isabet alan, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi'ni ziyaretinde konuşan Netanyahu, Hamaney'e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima ederek her seçeneğin masada olduğunu belirtmişti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Hamaney'e Suikast Tehdidi - Son Dakika

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