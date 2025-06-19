Netanyahu'dan Hamaney'e Uyarı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Hamaney'e Uyarı

19.06.2025 17:13
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Netanyahu, Hamaney'e yönelik seçeneklerin masada olduğunu belirtti, nükleer tehditin ortadan kalkacağını vurguladı.

- Netanyahu'dan "Hamaney" açıklaması: "Hiç kimse dokunulmaz değildir"

"Bu operasyonun sonunda İsrail'e yönelik ne nükleer tehdit kalacak ne de balistik tehdit"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırılarında hasar gören Beerşeba kentindeki Soroka Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik bir saldırı seçeneğine değinerek, "Hiç kimse dokunulmaz değil. Tüm seçenekler masada ama bu konuda basın önünde konuşmamak en iyisidir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırılarında hasar gören Beerşeba kentindeki Soroka Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunun Netanyahu, ABD'nin müdahale ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayarak, "Bu Trump'ın vereceği bir karar. Başkan Donald Trump, ABD için en iyisini yapacaktır. Onun muhakeme yeteneğine güveniyorum. Kendisi olağanüstü bir dost, olağanüstü bir dünya lideri, İsrail'in ve Yahudi halkının çok büyük bir dostudur" dedi.

"İsrail'e yönelik nükleer yok oluş tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıyız"

İsrail'in İran'da düzenlediği saldırılara değinen Netanyahu, "Biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz. İsrail'e yönelik nükleer yok oluş tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıyız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile her gün konuştuğunu belirten Netanyahu, "Amerika Birleşik Devletleri ile olan ortaklık, Başkan Trump ile olan ortaklık gerçekten inanılmaz. Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki kararlılığı, azmi ve netliği çok açık. ve bu hedefe ulaşmak için İran'ın uranyum zenginleştirmemesi gerekir. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

"Donald Trump'ı oyalayamazsınız"

Trump'ın İran'a müzakere ile çözüm sunduğunu kaydeden Netanyahu, "Trump onlara bunu müzakere yoluyla çözmeleri için bir fırsat verdi, ama onlar oyaladı. Donald Trump'ı oyalayamazsınız. Oyunun nasıl oynandığını biliyor. Bence ikimiz de İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız ve bu gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik bir saldırı seçeneğini elde tutuklarını kaydeden Netanyahu, "Hiç kimse dokunulmaz değil. Tüm seçenekler masada ama bu konuda basın önünde konuşmamak en iyisidir" dedi.

"Oğlum düğününü iptal etti"

Netanyahu, ABD'nin savaşa doğrudan katılımının Başkan Trump'ın vereceği bir karar olduğunu vurgulayarak, "O, Amerika için ne iyiyse onu yapacaktır; ben de İsrail için ne iyiyse onu yapacağım" dedi.

İsrail'in İran'daki saldırıları tek başına tamamlama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Binyamin Netanyahu, "Bu operasyonun sonunda İsrail'e yönelik ne nükleer tehdit kalacak ne de balistik tehdit. Bu savaşta hepimiz kişisel bedel ödüyoruz; bu benim ailemi de es geçmedi. Oğlum düğününü iptal etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Hamaney'e Uyarı - Son Dakika

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