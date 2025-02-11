Netanyahu'dan Hamas'a Son Tarih

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Netanyahu, Hamas rehineleri serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini açıkladı.

11.02.2025 21:07
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- Netanyahu: "Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle 15 Şubat'taki esir takasını ertelemesinin ardından açıklamada bulundu. Netanyahu, 4 saatlik güvenlik kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrailli esirlerin cumartesi günü öğlene kadar serbest bırakılması çağrısını ve Gazze'nin geleceğine ilişkin vizyonunu memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Netanyahu, "Hamas'ın anlaşmayı ihlal etme ve esirlerimizi serbest bırakmama kararını açıklamasının ardından dün gece orduya Gazze Şeridi içinde ve çevresinde toplanma emri verdim. Bu operasyon şu saatlerde gerçekleşiyor. Çok yakın bir gelecekte tamamlanacak" dedi.

Kabinede oybirliğiyle kabul edilen karara değinen Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun çatışmalara yeniden başlayacak" dedi.

Kaynak: İHA

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