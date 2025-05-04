Netanyahu'dan Husilere Tehdit: 'Patlamalar Olacak' - Son Dakika
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Netanyahu'dan Husilere Tehdit: 'Patlamalar Olacak'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Husilerin füze saldırısına karşı ABD ile birlikte harekete geçeceklerini açıkladı.

04.05.2025 16:29
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, X hesabından yayınladığı videoda, Husilere karşı ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini açıkladı.

Uzun süredir ABD saldırısı altındaki Yemen'den ateşlenen bir füzenin Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından Netanyahu, Husileri "patlamalar olacak" diye tehdit etti.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." dedi.

Güvenlik kabinesi Gazze'yi görüşmek üzere toplanacak

Netanyahu, açıklamasında Gazze'ye saldırıların genişletilmesini görüşmek üzere bu akşam yapılacak güvenlik kabinesi toplantısına da değindi.

Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşandığını söyleyen Netanyahu, kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in önerisinin görüşüleceğini belirtti.

Netanyahu, savaşın belirleyici olduğunu öne sürerek "Savaştan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Husilere Tehdit: 'Patlamalar Olacak' - Son Dakika

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