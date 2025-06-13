Netanyahu\'dan İran\'a Saldırı Açıklaması

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların amacının İran'ın nükleer altyapısı, balistik füze fabrikaları ve askeri kapasitelerinin vurulması olduğunu belirtti.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce Kalabi Harekatı başlatıldı. Cesaretli pilotlarımız İran genelinde çok sayıda hedefe saldırıyor. Bu benzeri görülmemiş operasyonun amacı İran'ın nükleer altyapısını, İran'ın balistik füze fabrikalarını ve İran'ın birçok askeri kapasitesini vurmaktır" dedi.