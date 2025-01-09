İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam kurmaylarıyla "İran konusunda" güvenlik istişaresinde bulunacağı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kurmaylarıyla güvenlik istişaresinde bulanacağı belirtildi.
Bu akşam yapılması planlanan toplantıda "İsrail'in, nükleer tesisleri dahil olmak üzere İran'a saldırı konusundaki hazırlıkların" ele alınacağı aktarıldı.
Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu'dan İran İstişaresi - Son Dakika
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