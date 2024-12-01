Netanyahu'dan Lübnan Ateşkesi Vurgusu - Son Dakika
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Netanyahu'dan Lübnan Ateşkesi Vurgusu

Netanyahu, Suriye gelişmelerini takip ettiklerini ve Lübnan ateşkesini sıkı uyguladıklarını belirtti.

01.12.2024 18:46
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İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, " Suriye'deki gelişmeleri sürekli olarak takip ettiklerini" belirterek Lübnan ile ateşkes anlaşmasını ise "sıkı şekilde uyguladıklarını" savundu.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da katıldığı ordu yetkilileriyle görüşmesinde gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

"Ülkenin hayati çıkarlarını ve savaşın kazanımlarını" korumaya kararlı olduklarını söyleyen Netanyahu, Lübnan ile ateşkesi "çok sıkı bir şekilde uyguladıklarını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Suriye'deki gelişmeleri sürekli olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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