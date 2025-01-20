Biden mı, Trump mı? Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu\'nun mesajında ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yemin ederek resmen başkanlık koltuğunu devralan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı kutladı.
Netanyahu, yayımladığı video mesajda, "Başkan olarak ilk döneminiz, ülkelerimiz arasındaki büyük ittifakın tarihinde çığır açan anlarla doluydu." dedi. Netanyahu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tehlikeli İran nükleer anlaşmasından çekildiniz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdınız. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdınız ve İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdınız. İsrail'in dört Arap ülkesiyle barış yaptığı tarihi İbrahim Anlaşmaları'na aracılık ettiniz."
"Tekrar birlikte çalışarak ABD-İsrail ittifakını daha da ileriye taşıyacaklarına inandığını" dile getiren Netanyahu, bölgedeki "İran eksenini" yenilgiye uğratacaklarından ve bölge için "yeni bir barış ve refah dönemini" başlatacaklarından emin olduğunu söyledi.
Netanyahu, Hamas ile Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına yaptığı arabuluculuk çabalarından dolayı da Trump'a teşekkür ederek, "Kalan esirleri geri getirmek, Hamas'ın askeri kapasitesini yok etmek ve Gazze'deki siyasi idaresini sona erdirmek ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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