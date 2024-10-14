Netanyahu'dan UNIFIL Açıklaması

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- Netanyahu: " İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne kasıtlı olarak saldırmadığını iddia ederek, "İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, İsrail Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'nü hedef almaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajda İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL'e kasıtlı olarak saldırmadığını iddia ederek, "İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlıştır. Bunun tam tersi söz konusu. İsrail defalarca UNIFIL'den tehlikeden uzak durmasını istedi. Onlardan defalarca İsrail'in Lübnan sınırının hemen yanında bulunan çatışma bölgesini geçici olarak terk etmelerini istedi" dedi.

İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlattığı gün UNIFIL'den bölgeyi terk etmelerini istediklerini aktaran Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL mevzilerini İsrail ordusuna yönelik saldırılarında siper olarak kullandığı iddiasını yineledi. "İsrail'in Hizbullah'a karşı kendini savunma hakkı vardır ve bunu yapmaya devam edecektir" diyen Netanyahu, İsrail'in UNIFIL askerlerinin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yaptığını savundu. Netanyahu, "UNIFIL personelinin güvenliğini sağlamanın en iyi yolu UNIFIL'in İsrail'in talebine kulak vermesi ve geçici olarak bölgeden çekilmesidir" dedi.