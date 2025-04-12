Netanyahu, Esir Askere Destek Sözü Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, ABD ve İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'ın videosunu yayınlamasının ardından esirin ailesiyle görüşerek Gazze'deki esirlerin geri döndürülmesi için çaba sarf ettiklerini savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Alexander'ın anne ve babasıyla görüştüğünü açıkladı.

Netanyahu, aileye acılarını paylaştığını söyleyerek Gazze'deki esirlerin geri döndürülmesi için çaba sarf ettiklerini savundu.

Esirin ABD'deki ailesi ise yayınlanan videonun ardından Yahudilerce kutsal Hamursuz (Pesah) Bayramına, İsrail'e göç ederek orduya katılan çocukları olmadan girdikleri için hükümete tepki gösterdi.

Asker esir, Netanyahu ve Trump'a seslenmişti

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander, Kassam Tugaylarının yayınladığı videosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetmişti.

Her gün Netanyahu'nun bir diktatör gibi devletin kontrolünü ele geçirdiğini dile getiren Alexander, "3 hafta önce Hamas'ın beni serbest bırakmaya hazır olduğunu, sizin bunu reddettiğinizi ve beni burada terk ettiğinizi duydum. Neden ailemle değil de buradayım. Bugün neden 2. videoyu çekiyorum." diyerek isyan etmişti.

Alexander, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun?" ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları, Kasım 2024'te Trump ABD başkanı seçildikten sonra ailesinin de onayıyla Alexander'ın, Trump'a seslendiği bir video daha yayınlamıştı.