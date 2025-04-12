Netanyahu, Esir Askere Destek Sözü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, Esir Askere Destek Sözü Verdi

Netanyahu, esir asker Alexander'ın ailesiyle görüştü, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için çalışacak.

12.04.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, ABD ve İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'ın videosunu yayınlamasının ardından esirin ailesiyle görüşerek Gazze'deki esirlerin geri döndürülmesi için çaba sarf ettiklerini savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Alexander'ın anne ve babasıyla görüştüğünü açıkladı.

Netanyahu, aileye acılarını paylaştığını söyleyerek Gazze'deki esirlerin geri döndürülmesi için çaba sarf ettiklerini savundu.

Esirin ABD'deki ailesi ise yayınlanan videonun ardından Yahudilerce kutsal Hamursuz (Pesah) Bayramına, İsrail'e göç ederek orduya katılan çocukları olmadan girdikleri için hükümete tepki gösterdi.

Asker esir, Netanyahu ve Trump'a seslenmişti

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander, Kassam Tugaylarının yayınladığı videosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetmişti.

Her gün Netanyahu'nun bir diktatör gibi devletin kontrolünü ele geçirdiğini dile getiren Alexander, "3 hafta önce Hamas'ın beni serbest bırakmaya hazır olduğunu, sizin bunu reddettiğinizi ve beni burada terk ettiğinizi duydum. Neden ailemle değil de buradayım. Bugün neden 2. videoyu çekiyorum." diyerek isyan etmişti.

Alexander, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun?" ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları, Kasım 2024'te Trump ABD başkanı seçildikten sonra ailesinin de onayıyla Alexander'ın, Trump'a seslendiği bir video daha yayınlamıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Esir Askere Destek Sözü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
Samsunspor’dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
Basın toplantısına damga vurdu Okan Buruk’tan TFF’ye bomba gönderme Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan TFF'ye bomba gönderme
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza
Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi

22:00 ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray’dan ilk açıklama ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama
21:23 Beşiktaş’ta kazan kaynıyor Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı
21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
09:04 Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
08:41 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
08:10 Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 22:55:26. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu, Esir Askere Destek Sözü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement